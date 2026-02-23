Подписаны соглашения по СЭС "Шамс 1" и "Западный уфуг" стоимостью свыше 60 млн манатов

Министерство энергетики подписало инвестиционные соглашения, договоры купли-продажи энергии и подключения к передающей сети с ООО CEI Nakhchivan по проекту Солнечной электростанции (СЭС) "Шамс 1" мощностью 25 МВт в Нахчыванской АР, а также с ООО Enerso по проекту СЭС "Западный уфуг" мощностью 25 МВт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Общая инвестиционная стоимость этих проектов составляет более 60 млн манатов, и они являются важным шагом в направлении развития Нахчывана как зоны зеленой энергетики за счет частных инвестиций", - подчеркнул он.