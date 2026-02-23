"Qarabağ"ın futbolçusu: "Nyukasl"la ilk matçın birinci hissəsində bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 14:08
    Qarabağın futbolçusu: Nyukaslla ilk matçın birinci hissəsində bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq

    Düşünürəm ki, ilk matçın birinci hissəsində bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın futbolçusu Joni Montiel UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl"la (İngiltərə) cavab oyunundan öncə Bakıdakı mətbuat konfransında deyib.

    O, İngiltərədəki görüşdə bacardıqlarını ortaya qoyacaqlarını bildirib:

    "İkinci hissədə də ilk hissədəki kimi oynamalıydıq. Cavab oyunu haqqında düşünməliyik. Düşünürəm ki, özümüzü yaxşı tərəfdən göstərə bilərik".

    Joni Montiel komandasının çıxışını dəyərləndirib:

    "Çempionlar Liqasının səviyyəsi məni təəccübləndirmədi. Oyunlar heç vaxt asan keçmir. "Qarabağ"dan gözləntilər böyükdür. Etimadı doğrultmaq istəyirik".

    İspaniyalı futbolçu "Qarabağ"dakı durumundan məmnun qaldığını bildirib:

    "Azərbaycanda olmaqdan çox məmnunam. Komanda üçün ən yaxşısını etməyə çalışırıq. Tələblər də yüksəkdir. Uğurlu olmaq üçün çalışırıq".

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" görüşü fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq. Bakıdakı ilk qarşılaşmada qonaqlar 6:1 hesabı ilə üstün olub.

