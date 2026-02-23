İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycana incəsənət əsərləri, kolleksiya və əntiq əşyaların idxalı ƏDV-dən azad edilib

    Biznes
    • 23 fevral, 2026
    • 14:11
    Azərbaycana incəsənət əsərləri, kolleksiya və əntiq əşyaların idxalı ƏDV-dən azad edilib

    Azərbaycana müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında təsdiq ediləcək siyahı üzrə (həmin siyahı xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə təsdiq ediləcək) incəsənət əsərlərinin, kolleksiya əşyalarının və əntiq əşyaların ölkəyə idxalı ƏDV-dən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin fevralın 13-də qəbul etdiyi Vergi Məcəlləsində, "Banklar haqqında" və "Gömrük tarifi haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

    ƏDV-dən azadolma bu əşyaların idxalçılarının xərclərini optimallaşdıracaq, nəticədə bu sahədə idxalın yüksəlməsinə, mədəniyyət obyektlərinin, muzeylərin eksponatlarla zənginləşdirilməsinə, beynəlxalq mədəni inteqrasiyanın güclənməsinə, pul, antik əşya və incəsənət əsərləri kolleksiyaçılarının dəstəklənməsinə xidmət edəcək.

    Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində də bu cür əşyaların idxalından vergilərin tutulmaması praktikası mövcuddur.

    İlham Əliyev Vergi Məcəlləsi qanun incəsənət əsərləri
    Импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов в Азербайджан освобожден от НДС
    Azerbaijan exempts art and antiques imports from VAT

    Son xəbərlər

    14:59

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunub

    Daxili siyasət
    14:58

    Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:55

    KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilib

    Energetika
    14:41

    Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"

    Fərdi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Region
    14:37

    Qazaxıstan ABŞ ilə birbaşa aviareyslər həyata keçirməyi planlaşdırır

    Region
    14:29

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yanvarda ev alışını 8 % artırıb

    Biznes
    14:23
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə yeni köçürülən ailələrə açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti