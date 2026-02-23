Импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов в Азербайджан освобожден от НДС
- 23 февраля, 2026
- 14:28
Импорт в Азербайджан произведений искусства, коллекционных предметов и антикварных изделий освобожден от НДС.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "О банках" и "О таможенном тарифе", принятый Милли Меджлисом 13 февраля.
Льгота будет применяться к товарам по перечню, который будет утвержден на основании соответствующего подтверждающего документа. Данный список будет сформирован по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Освобождение от НДС позволит оптимизировать затраты импортеров таких предметов и способствовать росту их ввоза. Ожидается, что это также будет способствовать пополнению музейных и частных коллекций, расширению культурного обмена и поддержке коллекционеров монет, антиквариата и произведений искусства.
Подобная практика применяется и в ряде развитых стран, где импорт таких предметов не облагается налогами.