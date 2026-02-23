Импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов в Азербайджан освобожден от НДС

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Импорт в Азербайджан произведений искусства, коллекционных предметов и антикварных изделий освобожден от НДС.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "О банках" и "О таможенном тарифе", принятый Милли Меджлисом 13 февраля.

    Льгота будет применяться к товарам по перечню, который будет утвержден на основании соответствующего подтверждающего документа. Данный список будет сформирован по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

    Освобождение от НДС позволит оптимизировать затраты импортеров таких предметов и способствовать росту их ввоза. Ожидается, что это также будет способствовать пополнению музейных и частных коллекций, расширению культурного обмена и поддержке коллекционеров монет, антиквариата и произведений искусства.

    Подобная практика применяется и в ряде развитых стран, где импорт таких предметов не облагается налогами.

    Azərbaycana incəsənət əsərləri, kolleksiya və əntiq əşyaların idxalı ƏDV-dən azad edilib
    Azerbaijan exempts art and antiques imports from VAT

