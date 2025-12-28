Al Hadath: В Латакии задержали свыше 100 участников беспорядков

Силы безопасности Сирии блокировали район площади Эль-Азхари в городе Латакия и преследуют активистов, участвовавших во вспыхнувших там беспорядках.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, к настоящему моменту власти задержали свыше 100 человек.

Ранее в некоторых местах произошли перестрелки между силовиками и вооруженными лицами, оказавшимися в толпе демонстрантов, в результате погибли трое и свыше 60 получили ранения.

Официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба заявил, что переходное правительство гарантирует право граждан на мирные протесты, но требует от них не поддаваться на призывы к насилию и беспорядкам.