Al Hadath: В Латакии задержали свыше 100 участников беспорядков

    • 28 декабря, 2025
    • 21:37
    Силы безопасности Сирии блокировали район площади Эль-Азхари в городе Латакия и преследуют активистов, участвовавших во вспыхнувших там беспорядках.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    По его сведениям, к настоящему моменту власти задержали свыше 100 человек.

    Ранее в некоторых местах произошли перестрелки между силовиками и вооруженными лицами, оказавшимися в толпе демонстрантов, в результате погибли трое и свыше 60 получили ранения.

    Официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба заявил, что переходное правительство гарантирует право граждан на мирные протесты, но требует от них не поддаваться на призывы к насилию и беспорядкам.

    Сирия беспорядки задержания

