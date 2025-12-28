Al Hadath: В Латакии задержали свыше 100 участников беспорядков
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 21:37
Силы безопасности Сирии блокировали район площади Эль-Азхари в городе Латакия и преследуют активистов, участвовавших во вспыхнувших там беспорядках.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его сведениям, к настоящему моменту власти задержали свыше 100 человек.
Ранее в некоторых местах произошли перестрелки между силовиками и вооруженными лицами, оказавшимися в толпе демонстрантов, в результате погибли трое и свыше 60 получили ранения.
Официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба заявил, что переходное правительство гарантирует право граждан на мирные протесты, но требует от них не поддаваться на призывы к насилию и беспорядкам.
Последние новости
22:08
Ушаков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:57
В Швеции три человека погибли из-за снежной буриДругие страны
21:45
CNN: Трамп передаст на утверждение Конгрессу гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
21:37
Al Hadath: В Латакии задержали свыше 100 участников беспорядковДругие страны
21:18
Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по рапидуИндивидуальные
20:53
Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне ожидаемой гололедицы на дорогахЭкология
20:39
Военные Израиля получили первые лазерные установки для борьбы с воздушными целямиДругие страны
20:24
Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со СтармеромДругие страны
20:16