    МИД Азербайджана поздравил Панаму

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 16:34
    МИД Азербайджана поздравил Панаму

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Панаму с Национальным днем.

    Как сообщает Report, публикация сделана на странице Министерства в социальной сети "X".

    МИД Панама поздравление
    Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Panama

