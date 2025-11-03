МИД Азербайджана поздравил Панаму
- 03 ноября, 2025
- 16:34
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Панаму с Национальным днем.
Как сообщает Report, публикация сделана на странице Министерства в социальной сети "X".
Congratulations to Panama and its people on the occasion of the National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 3, 2025
Happy National Day! 🇵🇦@CancilleriaPma pic.twitter.com/eOVCd5tKN8
