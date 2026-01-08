Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерства
Другие страны
- 08 января, 2026
- 19:07
Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев и посол США Джули Стаффт обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.
"Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев принял копии верительных грамот от новоназначенного посла США Джули Стаффт. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения стратегического партнерства между Казахстаном и США", - говорится в сообщении.
По итогам переговоров собеседники подтвердили готовность к конструктивной совместной работе и договорились поддерживать регулярный политический диалог.
Последние новости
19:49
Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за туманаВнутренняя политика
19:43
Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в КыргызстанВ регионе
19:30
Фото
Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничестваЭнергетика
19:25
Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерстваВ регионе
19:11
Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафикомВ регионе
19:07
Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерстваДругие страны
18:56
Летевший из Дубая в Москву самолет Utair успешно приземлился - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:52
Подеста: Страны ЕС находятся в постоянном контакте по вопросу ГренландииДругие страны
18:48