Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерства

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев и посол США Джули Стаффт обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

"Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев принял копии верительных грамот от новоназначенного посла США Джули Стаффт. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения стратегического партнерства между Казахстаном и США", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров собеседники подтвердили готовность к конструктивной совместной работе и договорились поддерживать регулярный политический диалог.