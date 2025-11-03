Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 03 noyabr, 2025
- 16:26
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Panamanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Congratulations to Panama and its people on the occasion of the National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 3, 2025
Happy National Day! 🇵🇦@CancilleriaPma pic.twitter.com/eOVCd5tKN8
