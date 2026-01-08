Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафиком

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 19:11
    Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафиком

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал борьбу с наркотрафиком одной из ключевых задач спецслужб и подчеркнул необходимость укрепления потенциала Службы национальной безопасности (СНБ).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в четверг в ходе посещения СНБ по случаю профессионального праздника.

    По словам Пашиняна, спецслужбы должны сосредоточиться на выявлении и пресечении центров наркотрафика, а не ограничиваться борьбой с отдельными проявлениями и локальными очагами.

    Он также отметил, что Армения закупает вооружения и военную технику, рассчитывая избежать их применения.

    "Мы закупаем вооружения и военную технику с надеждой никогда их не применять. Это крайне важно, потому что Служба национальной безопасности должна иметь очень мощные компоненты. Ее силы специального назначения должны иметь колоссальные возможности. Но избежать необходимости применять силу – именно это должно быть основной задачей СНБ", - считает премьер.

