МИД Азербайджана поздравил Палестину
Внешняя политика
- 15 ноября, 2025
- 11:19
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Палестину по случаю Национального дня.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"По случаю Национального дня Палестины выражаем сердечные поздравления палестинскому народу и его правительству. С Днем независимости Палестины!" - подчеркивается в сообщении.
On the occasion of the Palestine National Day, we convey our heartfelt congratulations to the People and Government of Palestine.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 15, 2025
Happy Palestine National Day!🇦🇿-🇵🇸@pmofa pic.twitter.com/s1Fx1lkVtX
