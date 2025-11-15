İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 11:13
    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fələstin xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" səhifəsində paylaşım olunub.

    "Fələstin Milli Günü münasibətilə Fələstin xalqına və hökumətinə ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq. Fələstin Milli Günün mübarək!", - təbrik mətnində vurğulanıb.

    Azərbaycan Fələstin Xarici İşlər Nazirliyi
    МИД Азербайджана поздравил Палестину

    Son xəbərlər

    11:29

    Cənubi Koreyada logistika anbarı yanır

    Digər ölkələr
    11:27
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edib

    İKT
    11:21

    İlham Əliyev: Fələstinə lazımi humanitar yardım göstərməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    11:20

    Azərbaycanın millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci matçını keçirəcək

    Futbol
    11:18

    Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 8 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    11:16

    Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:13

    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:12

    Zahid Cəfərov: Qərbi azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hadisə soyqırımı adlandırılmalıdır

    Xarici siyasət
    11:11

    Nigar Arpadarai COP30 çərçivəsində keçirilən parlament görüşündə iştirak edib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti