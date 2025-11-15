Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2025
- 11:13
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fələstin xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin "X" səhifəsində paylaşım olunub.
"Fələstin Milli Günü münasibətilə Fələstin xalqına və hökumətinə ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq. Fələstin Milli Günün mübarək!", - təbrik mətnində vurğulanıb.
On the occasion of the Palestine National Day, we convey our heartfelt congratulations to the People and Government of Palestine.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 15, 2025
Happy Palestine National Day!🇦🇿-🇵🇸@pmofa pic.twitter.com/s1Fx1lkVtX
