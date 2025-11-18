МИД Азербайджана поздравил Оман и Латвию
Внешняя политика
- 18 ноября, 2025
- 10:36
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Султанат Оман и Латвию по случаю Национального дня.
Как сообщает Report, соответствующие публикации размещены на странице МИД в соцсети "X".
We convey our congratulations to the friendly Sultanate of Oman on the occasion of the National Day, and express our best wishes to its People and the Government.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 18, 2025
Happy National Day, Oman! 🇦🇿- 🇴🇲@FMofOman pic.twitter.com/OmmNyHGHMZ
