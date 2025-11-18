Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    МИД Азербайджана поздравил Оман и Латвию

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 10:36
    МИД Азербайджана поздравил Оман и Латвию

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Султанат Оман и Латвию по случаю Национального дня.

    Как сообщает Report, соответствующие публикации размещены на странице МИД в соцсети "X".

