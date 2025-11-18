İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycan XİN Omanı və Latviyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:32
    Azərbaycan XİN Omanı və Latviyanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Oman Sultanlığını və Latviyanı bu ölkələrin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesablarında paylaşım edilib.

    Azərbaycan Latviya Oman Sultanlığı XİN
    МИД Азербайджана поздравил Оман и Латвию
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Oman and Latvia

    Son xəbərlər

    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    11:23

    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

    Maliyyə
    11:22

    Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərə qarşı peyvəndləməyə minə yaxın baytar cəlb olunub

    Sağlamlıq
    11:18

    "mygov" platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıb

    İKT
    11:18

    Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb

    Region
    11:14

    Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcək

    Region
    11:09

    Azərbaycanda dənizçi sənədlərinin rəqəmsal formada verilməsinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    11:06

    Azərbaycan Prezidenti Latviya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti