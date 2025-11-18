Azərbaycan XİN Omanı və Latviyanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 10:32
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Oman Sultanlığını və Latviyanı bu ölkələrin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesablarında paylaşım edilib.
We convey our congratulations to the friendly Sultanate of Oman on the occasion of the National Day, and express our best wishes to its People and the Government.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 18, 2025
Happy National Day, Oman! 🇦🇿- 🇴🇲@FMofOman pic.twitter.com/OmmNyHGHMZ
