МИД Азербайджана поздравил Мали с Национальным днем
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 10:46
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети "X".
"Поздравляем Мали и ее народ с Днем независимости!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Mali on the occasion of Mali’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇲🇱@MaliMaeci pic.twitter.com/O3r3xzGskL
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