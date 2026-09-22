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    МИД Азербайджана поздравил Мали с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 10:46
    МИД Азербайджана поздравил Мали с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с Днем независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети "X".

    "Поздравляем Мали и ее народ с Днем независимости!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Национальный день Мали
    Azərbaycan XİN Malini təbrik edib
    Azerbaijan's MFA congratulates Mali on Independence Day

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