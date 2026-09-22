Azərbaycan XİN Malini təbrik edib
Xarici siyasət
- 22 sentyabr, 2026
- 10:32
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Malini təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Mali və onun xalqını Müstəqilliyin elan olunması günü münasibətilə təbrik edirik!", - paylaşımda qeyd edilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Mali on the occasion of Mali’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇲🇱@MaliMaeci pic.twitter.com/O3r3xzGskL
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