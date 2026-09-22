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    Azərbaycan XİN Malini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:32
    Azərbaycan XİN Malini təbrik edib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Malini təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Mali və onun xalqını Müstəqilliyin elan olunması günü münasibətilə təbrik edirik!", - paylaşımda qeyd edilib.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Mali
    МИД Азербайджана поздравил Мали с Национальным днем
    Azerbaijan's MFA congratulates Mali on Independence Day

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