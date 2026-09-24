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    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 00:53
    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İraq Respublikasının Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Fuad Hüseynlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Qeyd olunub ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə İraq arasında ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, eləcə də çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Tərəflər Azərbaycan və İraq arasında tarixən formalaşmış dostluq və həmrəyliyə əsaslanan münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bu çərçivədə regional və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı dəstəyin artırılmasının iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verə biləcəyi qeyd olunub.

    Görüşdə çoxtərəfli əməkdaşlığın gündəliyində duran məsələlərə də xüsusi diqqət yetirilib. Nazirlər qarşıdan gələn beynəlxalq tədbirlər, o cümlədən oktyabr ayında Azərbaycanda keçiriləcək Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (CICA) 7-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Bununla yanaşı, gələn il keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Zirvə toplantısı çərçivəsində əməkdaşlıq imkanları da müzakirə edilib. Tərəflər qeyd olunan çoxtərəfli platformalarda qarşılıqlı əlaqələndirmənin və əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Görüş zamanı Yaxın Şərqdəki mürəkkəb regional vəziyyət də müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri olub. Azərbaycan və İraqın xarici işlər nazirləri regionda baş verən proseslər barədə fikir mübadiləsi apararaq mövcud vəziyyətlə bağlı qarşılıqlı mövqeləri nəzərdən keçiriblər.

    Görüş Azərbaycan və İraq arasında siyasi dialoqun davam etdirilməsi və ikitərəfli münasibətlərin, eləcə də çoxtərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm müzakirə platforması kimi qiymətləndirilir.

    Ceyhun Bayramov İqtisadi Əməkdaşlıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) BMT Baş Assambleyası Azərbaycan-İraq əlaqələri İraq
    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирака
    Azerbaijan, Iraq discuss cooperation on regional, international platforms
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