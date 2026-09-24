Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирака

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, а также вопросы сотрудничества на многосторонних площадках.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Ираком, основанных на исторически сложившихся дружественных связях и солидарности. Было отмечено, что расширение взаимной поддержки на региональных и международных площадках может способствовать развитию связей между двумя странами.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам многостороннего сотрудничества. Министры обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях, в том числе о 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в октябре в Азербайджане.

Кроме того, обсуждались возможности сотрудничества в рамках саммита Организации исламского сотрудничества, который состоится в следующем году. Стороны подчеркнули важность координации и взаимодействия на указанных многосторонних площадках.

Одной из основных тем встречи стала сложная региональная ситуация на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирака обменялись мнениями о происходящих в регионе процессах и рассмотрели позиции двух стран по текущей ситуации.

Встреча стала площадкой для обсуждения продолжения политического диалога между Азербайджаном и Ираком, а также дальнейшего развития двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.