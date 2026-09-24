Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирака

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 01:00
    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирака

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

    На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, а также вопросы сотрудничества на многосторонних площадках.

    Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Ираком, основанных на исторически сложившихся дружественных связях и солидарности. Было отмечено, что расширение взаимной поддержки на региональных и международных площадках может способствовать развитию связей между двумя странами.

    Особое внимание на встрече было уделено вопросам многостороннего сотрудничества. Министры обменялись мнениями о предстоящих международных мероприятиях, в том числе о 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в октябре в Азербайджане.

    Кроме того, обсуждались возможности сотрудничества в рамках саммита Организации исламского сотрудничества, который состоится в следующем году. Стороны подчеркнули важность координации и взаимодействия на указанных многосторонних площадках.

    Одной из основных тем встречи стала сложная региональная ситуация на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирака обменялись мнениями о происходящих в регионе процессах и рассмотрели позиции двух стран по текущей ситуации.

    Встреча стала площадкой для обсуждения продолжения политического диалога между Азербайджаном и Ираком, а также дальнейшего развития двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.

    Джейхун Байрамов Фуад Хусейн Генеральная Ассамблея ООН Организация Объединённых Наций (ООН) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Ирак
    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Iraq discuss cooperation on regional, international platforms
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей