Azərbaycan və Mali arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair memorandum imzalanıb
- 24 sentyabr, 2026
- 02:38
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Malinin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Abdoulaye Diop ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı Azərbaycan-Mali münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər siyasi dialoqun gücləndirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin intensivləşdirilməsi və ikitərəfli əməkdaşlığın institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriblər.
Nazirlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Görüşdə, həmçinin Azərbaycanın Afrika ölkələri və Afrika İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə sadiqliyi diqqətə çatdırılıb.
Geniş fikir mübadiləsindən sonra Ceyhun Bayramov və Abdoulaye Diop Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Mali Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair Anlaşma Memorandumunu imzalayıblar.
Sənəd iki ölkə arasında institusional əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də davamlı və müntəzəm siyasi dialoqun təmin edilməsinə xidmət edəcək.
The Minister @Bayramov_Jeyhun met with @AbdoulayeDiop8, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Mali, on the sidelines of #UNGA81 in New York. The sides discussed the current state and prospects of Azerbaijan🇦🇿–Mali🇲🇱 relations, with a focus on strengthening political dialogue, intensifying mutual visits, and reinforcing the institutional foundations of bilateral cooperation. The importance of further strengthening mutual support within the UN and the Non-Aligned Movement was highlighted, alongside Azerbaijan’s commitment to expanding engagement with African countries and the African Union. Following the comprehensive discussions, the Ministers signed the “Memorandum of Understanding on political consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Foreign Affairs and International cooperation of the Republic of Mali.” This essential framework will serve to strengthen institutional ties and ensure a consistent, regular political dialogue between our nations. #Azerbaijan #Mali 🇦🇿 🤝 🇲🇱— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026