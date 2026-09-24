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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Мали подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 02:39
    Азербайджан и Мали подписали меморандум о политических консультациях

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диопом в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

    На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Мали. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, активизации взаимных визитов и укреплению институциональной основы двустороннего сотрудничества.

    Министры подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций и Движения неприсоединения. Также была отмечена приверженность Азербайджана расширению сотрудничества с африканскими странами и Африканским союзом.

    По итогам встречи Джейхун Байрамов и Абдулайе Диоп подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали о политических консультациях.

    Отмечается, что документ будет способствовать укреплению институциональных связей между двумя странами и обеспечению устойчивого и регулярного политического диалога.

    Джейхун Байрамов Абдулай Диоп Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Генеральная Ассамблея ООН Организация Объединённых Наций (ООН) Мали
    Azərbaycan və Mali arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair memorandum imzalanıb
    Azerbaijan, Mali sign memorandum on political consultations
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