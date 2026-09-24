Азербайджан и Мали подписали меморандум о политических консультациях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диопом в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Мали. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, активизации взаимных визитов и укреплению институциональной основы двустороннего сотрудничества.

Министры подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций и Движения неприсоединения. Также была отмечена приверженность Азербайджана расширению сотрудничества с африканскими странами и Африканским союзом.

По итогам встречи Джейхун Байрамов и Абдулайе Диоп подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали о политических консультациях.

Отмечается, что документ будет способствовать укреплению институциональных связей между двумя странами и обеспечению устойчивого и регулярного политического диалога.