Vuçiç BMT-nin fəaliyyətindən narazıdır
- 24 sentyabr, 2026
- 03:00
"BMT-yə heç vaxt olmadığı qədər ehtiyac var".
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxışı zamanı deyib.
O, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına dünyada heç vaxt olmadığı qədər ehtiyac olduğunu, lakin təşkilatın daha səmərəli və müasir reallıqlara uyğun olmasının vacibliyini bildirib.
"Gücün siyasətin ən etibarlı vasitəsi kimi təqdim edildiyi, hərbi büdcələrin artdığı, münaqişələrin çoxaldığı və silahlara nəzarət mexanizmlərinin zəiflədiyi bir dünyada BMT haradadır?" – deyə Vuçiç sual edib.
Onun sözlərinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurası böhranlar zamanı tez-tez bloklanır, təşkilatın digər strukturları isə maliyyə təzyiqi, bürokratiya və səlahiyyətlərin üst-üstə düşməsi kimi problemlərlə üzləşir.
Vuçiç Serbiyanın BMT-ni və təşkilatın islahatını dəstəklədiyini bildirib. O, BMT Təhlükəsizlik Şurasında inkişaf etməkdə olan ölkələrin, xüsusilə Afrika dövlətlərinin daha geniş təmsil olunmasını, həmçinin Şərqi Avropa ölkələri qrupu üçün əlavə yer ayrılmasını təklif edib.
Serbiya Prezidenti qeyd edib ki, dövlətlər BMT-yə eyni maraqlara malik olduqları üçün deyil, fikir ayrılıqlarının silah yolu ilə həllinin çox baha başa gəldiyini anladıqları üçün müraciət ediblər. "Buna görə çoxtərəflilik yarandı və bu gün biz buradayıq", – deyə Vuçiç bildirib.
Vuçiç, həmçinin etimadın yalnız bəyanat və deklarasiyalarla bərpa edilə bilməyəcəyini deyib. "Etimadı böyük bəyanatlar və deklarasiyalarla bərpa edə bilmərik. Hər birimiz öz qərarlarımızdan başlamalıyıq", – deyə Serbiya Prezidenti bildirib. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq hüquqa və BMT-yə etimadın bərpası üçün dövlətlərin konkret addımlar atması və üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməsi vacibdir.