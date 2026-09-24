Александар Вучич: ООН нужна миру как никогда

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Организация Объединенных Наций нужна миру как никогда, однако должна стать более эффективной и соответствовать современным реалиям.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом Вучич заявил, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Где находится ООН в мире, где политика силы преподносится как наиболее надежный инструмент, военные бюджеты растут, число конфликтов увеличивается, а механизмы контроля над вооружениями ослабевают?" - спросил Вучич.

По его словам, Совет Безопасности ООН во время кризисов часто оказывается заблокированным, а другие структуры организации сталкиваются с финансовым давлением, бюрократией и дублированием полномочий.

Вучич заявил, что Сербия поддерживает ООН и реформирование организации. Он предложил расширить представительство развивающихся стран, особенно африканских государств, в Совете Безопасности ООН, а также предоставить дополнительное место группе стран Восточной Европы.

Президент Сербии отметил, что государства обратились к ООН не потому, что имеют одинаковые интересы, а потому, что осознали слишком высокую цену разрешения разногласий военным путем.

"Именно поэтому возникла многосторонность, и сегодня мы здесь", - сказал Вучич.

Он также заявил, что доверие невозможно восстановить только заявлениями и декларациями.

"Мы не можем восстановить доверие громкими заявлениями и декларациями. Каждый из нас должен начать со своих собственных решений", - подчеркнул президент Сербии.

По его словам, для восстановления доверия к международному праву и ООН государствам необходимо предпринимать конкретные шаги и выполнять взятые на себя обязательства.