Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Александар Вучич: ООН нужна миру как никогда

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 03:19
    Александар Вучич: ООН нужна миру как никогда

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Организация Объединенных Наций нужна миру как никогда, однако должна стать более эффективной и соответствовать современным реалиям.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом Вучич заявил, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Где находится ООН в мире, где политика силы преподносится как наиболее надежный инструмент, военные бюджеты растут, число конфликтов увеличивается, а механизмы контроля над вооружениями ослабевают?" - спросил Вучич.

    По его словам, Совет Безопасности ООН во время кризисов часто оказывается заблокированным, а другие структуры организации сталкиваются с финансовым давлением, бюрократией и дублированием полномочий.

    Вучич заявил, что Сербия поддерживает ООН и реформирование организации. Он предложил расширить представительство развивающихся стран, особенно африканских государств, в Совете Безопасности ООН, а также предоставить дополнительное место группе стран Восточной Европы.

    Президент Сербии отметил, что государства обратились к ООН не потому, что имеют одинаковые интересы, а потому, что осознали слишком высокую цену разрешения разногласий военным путем.

    "Именно поэтому возникла многосторонность, и сегодня мы здесь", - сказал Вучич.

    Он также заявил, что доверие невозможно восстановить только заявлениями и декларациями.

    "Мы не можем восстановить доверие громкими заявлениями и декларациями. Каждый из нас должен начать со своих собственных решений", - подчеркнул президент Сербии.

    По его словам, для восстановления доверия к международному праву и ООН государствам необходимо предпринимать конкретные шаги и выполнять взятые на себя обязательства.

    Александар Вучич Организация Объединённых Наций (ООН)
    Vuçiç BMT-nin fəaliyyətindən narazıdır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:23

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    12:19
    Фото

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    12:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В регионе
    12:05

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    11:58

    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    11:50

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    11:48

    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

    АПК
    11:47

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    11:42

    Министр: В Азербайджане увеличат субсидии на производство суперэлитных и элитных семян

    АПК
    Лента новостей