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    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 01:13
    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    "Zirə" və "Birbaşa Bakı" klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün ilk, "Aznur" isə ikinci matçını keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, E qrupunda yer alan "Birbaşa Bakı" "Ardeleni" (İngiltərə) komandasını 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

    "Zirə" G qrupundakı ilk görüşündə Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "Krayina" ilə heç-heçə edib - 1:1.

    F qrupunda mübarizə aparan "Aznur" isə bu gün keçirdiyi ilk görüşdə Polşa təmsilçisi "Sokil"ə 0:2, ikinci qarşılaşmasında isə İngiltərənin "Bukovina Badeuti" kollektivinə 2:3 hesabı ilə yenilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçiləri növbəti oyunlarını sabah keçirəcəklər.

    Birbaşa Bakı MFK Zirə MFK Aznur MFK Minifutbol üzrə Çempionlar Liqası
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