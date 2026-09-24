Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub
- 24 sentyabr, 2026
- 01:50
BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Dominikan Respublikasının xarici işlər naziri İto Bisono ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı Azərbaycan–Dominikan Respublikası münasibətlərinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında siyasi dialoqun institusionallaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar.
Nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində koordinasiyanın daha da inkişaf etdirilməsi perspektivləri xüsusi qeyd olunub.
Görüşün yekununda Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Dominikan Respublikası Hökuməti arasında adi pasport sahibləri üçün viza tələbinin qarşılıqlı olaraq aradan qaldırılması haqqında Saziş imzalanıb.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Dominikan Respublikasının Xarici Əlaqələr Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Qeyd olunub ki, yeni sənədlər iki ölkə arasında institusional əməkdaşlıq çərçivəsinin genişləndirilməsinə və Azərbaycan–Dominikan Respublikası münasibətlərinin daha da inkişafına əhəmiyyətli töhfə verəcək.
On the sidelines of #UNGA81, FM @Bayramov_Jeyhun met with @itobisono, Minister of Foreign Affairs of 🇩🇴 the Dominican Republic. The Ministers discussed prospects for developing 🇦🇿–🇩🇴 relations and emphasized the importance of institutionalizing political dialogue between the two Foreign Ministries. The sides also exchanged views on bilateral and multilateral issues of mutual interest, highlighting prospects for advancing coordination within international organizations. Following the meeting, the Ministers signed the “Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Dominican Republic on mutual exemption of the visa requirement for holders of ordinary passports.” Additionally, the sides signed the “Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of External Relations of the Dominican Republic on the establishment of a mechanism for political consultations.” These new agreements will significantly contribute to the expansion of our institutional framework and foster closer bilateral ties. #Azerbaijan #DominicanRepublic #UNGA81 🇦🇿 🤝 🇩🇴— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026