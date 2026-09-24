Азербайджан и Доминиканская Республика подписали соглашения об отмене виз и политических консультациях
- 24 сентября, 2026
- 02:00
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом Хилем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
На встрече обсуждались перспективы развития отношений между Азербайджаном и Доминиканской Республикой. Стороны подчеркнули важность институционализации политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Министры обменялись мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития координации в рамках международных организаций.
По итогам встречи подписано Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики и Доминиканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов.
Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Доминиканской Республики о создании механизма политических консультаций.
Отмечается, что новые документы будут способствовать расширению институциональной основы сотрудничества между двумя странами и дальнейшему развитию азербайджано-доминиканских отношений.