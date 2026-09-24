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    Азербайджан и Доминиканская Республика подписали соглашения об отмене виз и политических консультациях

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 02:00
    Азербайджан и Доминиканская Республика подписали соглашения об отмене виз и политических консультациях

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом Хилем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

    На встрече обсуждались перспективы развития отношений между Азербайджаном и Доминиканской Республикой. Стороны подчеркнули важность институционализации политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    Министры обменялись мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития координации в рамках международных организаций.

    По итогам встречи подписано Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики и Доминиканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов.

    Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Доминиканской Республики о создании механизма политических консультаций.

    Отмечается, что новые документы будут способствовать расширению институциональной основы сотрудничества между двумя странами и дальнейшему развитию азербайджано-доминиканских отношений.

    Джейхун Байрамов Генеральная Ассамблея ООН Роберто Теодоро Альварес Хиль
    Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub
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