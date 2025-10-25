Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 10:07
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с Днем Республики.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства на странице в социальной сети X.

    "По случаю Национального дня мы выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому Казахстану и его народу. Азербайджан высоко ценит свое партнерство с Казахстаном и рассчитывает на дальнейшее укрепление наших дружественных связей. С Национальным днем!", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan XİN Qazaxıstanı təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Kazakhstan

