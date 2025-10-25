Azərbaycan XİN Qazaxıstanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 25 oktyabr, 2025
- 09:59
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan Qazaxıstanla tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndirir və dostluq əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsini səbirsizliklə gözləyir", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
On the occasion of the National Day of Kazakhstan, we extend our heartfelt congratulations and best wishes to brotherly Kazakhstan and its people.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 25, 2025
Azerbaijan values its partnership with Kazakhstan and looks forward to further strengthening our friendly ties.
Happy National… pic.twitter.com/kbQ40ArqcN
Son xəbərlər
11:05
İlham Əliyev: Azərbaycanla Qazaxıstan arasında siyasi təmaslar əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün zəmin yaradırDigər
11:02
İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevi təbrik edibXarici siyasət
11:01
Paşinyan tezliklə Qazaxıstana səfər edəcəyini təsdiqləyibRegion
11:00
Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)Maliyyə
10:55
Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilibBiznes
10:47
Foto
ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıbSosial müdafiə
10:46
Anar Bağırov: Vəkillərin beynəlxalq arbitraj proseslərində təmsilçilik imkanlarına xüsusi əhəmiyyət veririkHadisə
10:40
Bərdədə avtomobil arxa aşıb, sürücü ölübHadisə
10:40