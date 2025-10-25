İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Azərbaycan XİN Qazaxıstanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 25 oktyabr, 2025
    • 09:59
    Azərbaycan XİN Qazaxıstanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycan Qazaxıstanla tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndirir və dostluq əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsini səbirsizliklə gözləyir", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

    Azərbaycan Qazaxıstan
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Kazakhstan

