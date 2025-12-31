Dövlət başçısı: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik
Daxili siyasət
- 31 dekabr, 2025
- 23:58
İqtisadi inkişafa gəldikdə, biz bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində deyib.
Valyuta ehtiyatlarımızın tarixi rekord həddə çatdığını, 80 milyard dollardan artıq olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı xarici borcumuzun daha da aşağı düşdüyünü, bu gün ümumdaxili məhsulumuzun cəmi 6,3 faizini təşkil etdiyini söyləyib. Bildirib ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 16 dəfə üstələyir.
Son xəbərlər
00:00
Video
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
00:00
Prezident: Bütün azərbaycanlılar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıbDaxili siyasət
23:58
Dövlət başçısı: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərikDaxili siyasət
23:56
Azərbaycan Prezidenti: Biz heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsınXarici siyasət
23:54
Prezident: Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapıbDaxili siyasət
23:53
İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlarDaxili siyasət
23:50
Azərbaycan Prezidenti: Bütün dünya bizim Zəfərimizi qəbul edirXarici siyasət
23:49
Dövlət başçısı: Son 5 il ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz gücünü böyük dərəcədə artırıbHərbi
23:47