Президент Азербайджана: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

    Внутренняя политика
    Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Подчеркнув, что валютные резервы Азербайджана достигли исторического рекорда – более 80 миллиардов долларов, глава государства заявил, что внешний долг страны еще больше сократился и сегодня составляет всего 6,3 процента валового внутреннего продукта. Президент отметил, что наши валютные резервы превышают внешний долг в 16 раз.

    Dövlət başçısı: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik
    Azerbaijani President: We can be proud of this year's achievements in economic development

