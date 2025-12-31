İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Prezidenti: Biz heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsın

    Xarici siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 23:56
    Azərbaycan Prezidenti: Biz heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsın

    Bir çox beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələrimiz bizim maraqlarımıza uyğundur.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində deyib.

    Bizim hər zaman bərabərhüquqlu tərəfdaşlığın tərəfdarı olduğumuzu vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib: "Biz heç vaxt imkan verməmişik ki, kimsə bizim işimizə qarışsın, kimsə bizə nəyisə diktə etsin, kimsə bizə yuxarıdan aşağı baxsın. Biz müqavimət göstərmişik, biz ciddi iradəmizi ortaya qoymuşuq, heç kimin qarşısında baş əyməmişik, heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsın".

    İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü yeni il
    Президент Азербайджана: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

    Son xəbərlər

    00:00
    Video

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    00:00

    Prezident: Bütün azərbaycanlılar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıb

    Daxili siyasət
    23:58

    Dövlət başçısı: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik

    Daxili siyasət
    23:56

    Azərbaycan Prezidenti: Biz heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsın

    Xarici siyasət
    23:54

    Prezident: Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapıb

    Daxili siyasət
    23:53

    İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar

    Daxili siyasət
    23:50

    Azərbaycan Prezidenti: Bütün dünya bizim Zəfərimizi qəbul edir

    Xarici siyasət
    23:49

    Dövlət başçısı: Son 5 il ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz gücünü böyük dərəcədə artırıb

    Hərbi
    23:47

    Prezident: Vətən müharibəsi zamanı əldə etdiyimiz tarixi Zəfərimiz bizimlə əbədi olacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti