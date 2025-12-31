Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Азербайджана: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

    Тесные связи со многими международными организациями отвечают нашим интересам.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Подчеркнув, что Азербайджан всегда был сторонником равноправного партнерства, глава государства отметил: "Мы никогда не позволяли, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, диктовал нам что-то, смотрел на нас свысока. Мы оказывали сопротивление, демонстрировали серьезную волю, ни перед кем не склоняли голову, никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела".

