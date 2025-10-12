МИД Азербайджана поздравил Испанию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Испанию с национальным праздником.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства на странице в социальной сети X.

"От всего сердца поздравляем Испанию и ее народ с Национальным днем! Пусть ваш праздник будет радостным и благополучным!", - отмечается в сообщении.