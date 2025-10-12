Azərbaycan XİN İspaniyanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2025
- 16:27
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İspaniya Krallığının milli bayramı münasibətilə bu ölkəni təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin "X" hesabında paylaşım edilib.
"İspaniya və onun xalqını Milli Gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək olsun!" - paylaşımda vurğulanıb.
