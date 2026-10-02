МИД Азербайджана поздравил Гвинею с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Гвинеи с Национальным днем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Гвинея с Национальным днем!", - говорится в сообщении.