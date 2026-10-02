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    МИД Азербайджана поздравил Гвинею с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 10:21
    МИД Азербайджана поздравил Гвинею с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Гвинеи с Национальным днем.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    "Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Гвинея с Национальным днем!", - говорится в сообщении.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Гвинея
    XİN Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea on its National Day
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    MiniBoss

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