МИД Азербайджана поздравил Гвинею с Национальным днем
Внешняя политика
- 02 октября, 2026
- 10:21
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Гвинеи с Национальным днем.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Гвинея с Национальным днем!", - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Guinea on the occasion of Guinea’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 2, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇬🇳#Guinea pic.twitter.com/MiEKN3unta
XİN Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea on its National Day
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