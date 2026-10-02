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    XİN Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:09
    XİN Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qvineya Respublikasını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Qvineya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Qvineya xalqını və Hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda vurğulanıb.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Günü Qvineya
    МИД Азербайджана поздравил Гвинею с Национальным днем
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea on its National Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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