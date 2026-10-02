XİN Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 10:09
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qvineya Respublikasını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Qvineya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Qvineya xalqını və Hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda vurğulanıb.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Guinea on the occasion of Guinea’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 2, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇬🇳#Guinea pic.twitter.com/MiEKN3unta
МИД Азербайджана поздравил Гвинею с Национальным днем
Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea on its National Day
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