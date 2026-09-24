Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    МИД Азербайджана поздравил Гвинею-Бисау с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 10:34
    МИД Азербайджана поздравил Гвинею-Бисау с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею-Бисау с Национальным днем.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства на странице в социальной сети X.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Гвинеи-Бисау с Национальным днем!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Гвинея-Бисау
    Azərbaycan XİN Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea-Bissau on National Day
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:31

    "Формула 1": Дан старт Гран-при Азербайджана

    Спорт
    12:23

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    12:19
    Фото

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    12:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В регионе
    12:05

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    11:58

    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    11:50

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    11:48

    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

    АПК
    11:47

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    Лента новостей