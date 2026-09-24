МИД Азербайджана поздравил Гвинею-Бисау с Национальным днем
Внешняя политика
- 24 сентября, 2026
- 10:34
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею-Бисау с Национальным днем.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства на странице в социальной сети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Гвинеи-Бисау с Национальным днем!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Guinea-Bissau on the occasion of Guinea-Bissau’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇬🇼#Guniea-Bissau pic.twitter.com/nleHQbtUs1
Azərbaycan XİN Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea-Bissau on National Day
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