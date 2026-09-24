Azərbaycan XİN Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 24 sentyabr, 2026
- 10:31
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında post paylaşılıb.
"Milli Günü münasibətilə Qvineya-Bisau xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Guinea-Bissau on the occasion of Guinea-Bissau’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇬🇼#Guniea-Bissau pic.twitter.com/nleHQbtUs1
МИД Азербайджана поздравил Гвинею-Бисау с Национальным днем
Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea-Bissau on National Day
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