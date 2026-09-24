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    Azərbaycan XİN Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:31
    Azərbaycan XİN Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qvineya-Bisaunu Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında post paylaşılıb.

    "Milli Günü münasibətilə Qvineya-Bisau xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qvineya-Bisau Milli Gün
    МИД Азербайджана поздравил Гвинею-Бисау с Национальным днем
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Guinea-Bissau on National Day
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    MiniBoss

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