МИД Азербайджана поздравил Гвинею
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 16:50
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Гвинею по случаю Национального дня.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией ведомство поделилось в соцсети X.
Congratulations to #Guinea on the occasion of its #NationalDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 2, 2025
Happy National Day! 🇦🇿🇬🇳 pic.twitter.com/p6VKQmsx20
