İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycan XİN Qvineyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Azərbaycan XİN Qvineyanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" hesabında post paylaşıb.

    Azərbaycan Qvineya Xarici İşlər Nazirliyi
    МИД Азербайджана поздравил Гвинею
    Azerbaijan MFA congratulates Guinea

    Son xəbərlər

    17:19

    AMF rəsmisi Azərbaycan komandalarının Çempionlar Liqasında zəif çıxış etdiklərini düşünmür

    Futbol
    17:01
    Foto

    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    16:59
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib

    Futbol
    16:58
    Foto

    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    İncəsənət
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:50

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    16:49

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edir

    Maliyyə
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    16:36

    Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti