Azərbaycan XİN Qvineyanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 16:36
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qvineyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" hesabında post paylaşıb.
Congratulations to #Guinea on the occasion of its #NationalDay!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 2, 2025
Happy National Day! 🇦🇿🇬🇳 pic.twitter.com/p6VKQmsx20
