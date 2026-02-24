МИД Азербайджана поздравил Эстонию
Внешняя политика
- 24 февраля, 2026
- 10:48
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Эстонию с Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети "X".
"Сердечно поздравляем правительство и народ Эстонии с Национальным днем Эстонской Республики", - говорится в публикации.
