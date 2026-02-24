İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan XİN Estoniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 10:33
    Azərbaycan XİN Estoniyanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Estoniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Estoniya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Estoniya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.

    Milli Günün mübarək olsun, Estoniya!", - postda qeyd olunub.

    Azərbaycan XİN Estoniya
    МИД Азербайджана поздравил Эстонию

    Son xəbərlər

    10:56

    Amnistiya aktı ilə 1087 nəfər cinayət məsuliyyətindən azad edilib

    Hadisə
    10:55

    Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"

    İnfrastruktur
    10:53

    Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb

    Hadisə
    10:52

    Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:51

    İranda helikopter qəzaya uğrayıb

    Region
    10:49
    Video

    Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstərib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    10:48

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    10:46

    Amnistiya aktı ilə 878 nəfər şərti cəzadan azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti