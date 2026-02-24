Azərbaycan XİN Estoniyanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 10:33
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Estoniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Estoniya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Estoniya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Milli Günün mübarək olsun, Estoniya!", - postda qeyd olunub.
On the occasion of the National Day of the Republic of Estonia, we extend our congratulations to the Government and people of Estonia.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 24, 2026
Happy National Day, Estonia! 🇦🇿-🇪🇪@MFAestonia pic.twitter.com/PFcqbOadj1
Son xəbərlər
10:56
Amnistiya aktı ilə 1087 nəfər cinayət məsuliyyətindən azad edilibHadisə
10:55
Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"İnfrastruktur
10:53
Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıbHadisə
10:52
Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıbEnergetika
10:51
İranda helikopter qəzaya uğrayıbRegion
10:49
Video
Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstəribXarici siyasət
10:49
Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıbFərdi
10:48
Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
10:46