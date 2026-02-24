İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski: Aİ Ukraynaya 90 milyard avroluq kredit üzrə Macarıstanın vetosundan yan keçməyin yolunu tapacaq

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 17:46
    Zelenski: Aİ Ukraynaya 90 milyard avroluq kredit üzrə Macarıstanın vetosundan yan keçməyin yolunu tapacaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın Ukraynaya 90 milyard avro həcmində kredit vəsaitlərinin ayrılmasına mümkün vetosundan yan keçmək üçün yol tapacaq.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Almaniyanın ARD kanalına verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Mənim fikrimcə, bloklanma baş verməyəcək. Aİ bundan yan keçmək üçün yollar tapacaq. Biz müvafiq vəsaitləri alacağıq. ABŞ bizə ehtiyacımız olan və avropalılarda olmayan müvafiq silahları əldə etmək imkanı verəcək", - o qeyd edib.

    Zelenski, həmçinin Viktor Orbanın Ukraynaya vəsait ayrılmasını bloklamaq cəhdlərinə əl atmayacağına ümid ifadə edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 11-də Avropa Parlamentinin deputatları Strasburqda plenar sessiyada Ukrayna üçün 2026-2027-ci illər üzrə 90 milyard avro həcmində kreditin ayrılmasının lehinə səs veriblər. Bundan 60 milyardın Ukraynanın müdafiə məqsədlərinə xərclənməsi planlaşdırılır. 30 milyard isə "Ukraine Facility" mexanizmi vasitəsilə təqdim ediləcək makromaliyyə yardımı və ya büdcə dəstəyinə ayrılacaq. İndi Aİ Şurası kreditin verilməsi barədə nizamnaməyə dair yekun rəsmi qərar qəbul etməlidir. Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bəyan edib ki, Budapeşt Rusiya neftinin Ukrayna ərazisindən "Drujba" neft kəməri ilə tranziti bərpa olunana qədər bu vəsaitlərin ayrılmasını bloklayacaq.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski Macarıstan
    Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

    Son xəbərlər

    18:34

    Gültəkin Hacıbəyli DTX-də dindirilib

    Hadisə
    18:19

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Turan Tovuz"un müdafiəsini yarmaq çox çətindir

    Futbol
    18:18
    Foto

    Fuad Oktay: Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq sabitlik amili kimi çıxış edir

    Milli Məclis
    18:14

    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib

    Milli Məclis
    18:07

    PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Digər
    18:04
    Foto

    Azərbaycan "Goldman Sachs" ilə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Qazaxıstanın Ali Audit Palatası Azərbaycanın Hesablama Palatasının maliyyə hesabatlarını audit edib

    Maliyyə
    17:55
    Foto

    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti