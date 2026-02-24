Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

Европейский Союз найдет способ обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выделение Украине кредитных средств в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Report, такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью германской ARD.

"По моему мнению, блокировки не произойдет. Европейский Союз найдет способы обойти это. Мы получим соответствующие средства, и США дадут нам возможность приобрести соответствующее оружие, которое нам нужно и которого у европейцев нет", - сказал Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

Он также выразил надежду, что глава венгерского правительства не будет прибегать к попыткам блокирования выделения средств для Украины.

Напомним, что 11 февраля депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге проголосовали за кредит для Украины на 2026-2027 гг. в размере 90 млрд евро. Из них 60 млрд планируется потратить на оборонные цели Украины. Еще 30 млрд будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, которая будет предоставляться через механизм Ukraine Facility. Теперь Совет ЕС должен принять окончательное официальное решение по регламенту о предоставлении кредита. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать выделение этих средств пока не возобновятся поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".