    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 24 fevral, 2026
    • 17:41
    Putin: İki qaz kəmərinin partladılması cəhdi barədə məlumatlıyıq

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qara dənizdə "Türk axını" və "Mavi axın" qaz kəmərlərinin partladılması cəhdi barədə məlumatın olduğunu bildirib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bunu Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin kollegiya iclasında bəyan edib.

    "Söhbət Qara dənizin dibindən keçən qaz sistemlərimizin partladılması mümkünlüyündən gedir – bunlar "Türk axını" və "Mavi axın" kəmərləridir. Heç cür sakitləşə bilmirlər", - o qeyd edib.

    Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва двух газопроводов

