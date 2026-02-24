Putin: İki qaz kəmərinin partladılması cəhdi barədə məlumatlıyıq
Region
- 24 fevral, 2026
- 17:41
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qara dənizdə "Türk axını" və "Mavi axın" qaz kəmərlərinin partladılması cəhdi barədə məlumatın olduğunu bildirib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bunu Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin kollegiya iclasında bəyan edib.
"Söhbət Qara dənizin dibindən keçən qaz sistemlərimizin partladılması mümkünlüyündən gedir – bunlar "Türk axını" və "Mavi axın" kəmərləridir. Heç cür sakitləşə bilmirlər", - o qeyd edib.
