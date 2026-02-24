Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва двух газопроводов
В регионе
- 24 февраля, 2026
- 17:36
Президент России Владимир Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе заседания коллегии ФСБ РФ.
"Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря - это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Никак успокоиться не могут", - сказал он.
