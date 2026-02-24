Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва двух газопроводов

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 17:36
    Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва двух газопроводов

    Президент России Владимир Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе заседания коллегии ФСБ РФ.

    "Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря - это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Никак успокоиться не могут", - сказал он.

    Владимир Путин Россия
    Putin: İki qaz kəmərinin partladılması cəhdi barədə məlumatlıyıq

