МИД Азербайджана поздравил Экваториальную Гвинею и Испанию с национальными праздниками
- 12 октября, 2026
- 14:35
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительства Экваториальной Гвинеи и Испании с национальными праздниками.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Экваториальная Гвинея по случаю национального праздника страны! С национальным праздником!", - говорится в публикации.
Аналогичное поздравление МИД Азербайджана адресовал народу и правительству Королевства Испания.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on the occasion of Equatorial Guinea’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇬🇶 #EquatorialGuinea https://t.co/L2OYpcxzXC— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 12, 2026
Warm congratulations to the people and the Government of the Kingdom of Spain on the occasion of Spain’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇪🇸 @SpainMFA https://t.co/AsyJJXQx0p— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 12, 2026