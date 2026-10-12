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    МИД Азербайджана поздравил Экваториальную Гвинею и Испанию с национальными праздниками

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 14:35
    МИД Азербайджана поздравил Экваториальную Гвинею и Испанию с национальными праздниками

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительства Экваториальной Гвинеи и Испании с национальными праздниками.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Экваториальная Гвинея по случаю национального праздника страны! С национальным праздником!", - говорится в публикации.

    Аналогичное поздравление МИД Азербайджана адресовал народу и правительству Королевства Испания.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Экваториальная Гвинея Испания
    XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates Equatorial Guinea and Spain on national days
    44 - Tezliklə
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