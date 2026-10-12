XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib
- 12 oktyabr, 2026
- 14:24
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşılıb.
"Ekvatorial Qvineya Respublikasının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Həmçinin digər paylaşımda da: "İspaniya Krallığının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - deyə vurğulanıb.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on the occasion of Equatorial Guinea’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇬🇶 #EquatorialGuinea https://t.co/L2OYpcxzXC— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 12, 2026
Warm congratulations to the people and the Government of the Kingdom of Spain on the occasion of Spain’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇪🇸 @SpainMFA https://t.co/AsyJJXQx0p— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 12, 2026