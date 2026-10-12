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    XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:24
    XİN Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ekvatorial Qvineya və İspaniyanı Milli Günləri münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşılıb.

    "Ekvatorial Qvineya Respublikasının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Həmçinin digər paylaşımda da: "İspaniya Krallığının Milli Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - deyə vurğulanıb.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ekvatorial Qvineya İspaniya
    МИД Азербайджана поздравил Экваториальную Гвинею и Испанию с национальными праздниками
    Azerbaijani MFA congratulates Equatorial Guinea and Spain on national days
    MiniBoss
    MiniBoss

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