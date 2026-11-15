Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 15 noyabr, 2026
- 14:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Son xəbərlər
15:29
Azərbaycanda icbari tibbi sığortada vahid elektron reyestr yaradılacaqMaliyyə
15:26
ABŞ Slovakiyaya Rusiya nefti ilə bağlı sanksiya güzəştini 120 gün artırıbDigər ölkələr
15:26
Deputat: Bərdədə yeni xəstəxananın inşasına ehtiyac varSağlamlıq
15:26
Anar Əliyev: "Gələn il büdcədən sosial ödənişlərə və tibbi sığortaya 5,5 milyard manat ayrılacaq"Maliyyə
15:23
Nazir: "Özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı 6 %-ə yaxın artıb"Maliyyə
15:20
Aİ COP31 nümayəndələrini "təmiz enerji"yə keçidlə bağlı aydın mesaj verməyə çağırıbDigər ölkələr
15:13
Deputat tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlərin tətbiq olunmasını təklif edibSosial müdafiə
15:13
Emin Mustafayev: "50-60 dəqiqə oynadıqdan sonra gücümüz tükənir və böyük hesablar ortaya çıxır"Futbol
15:12
Anar Əliyev: "Son 8 ildə minimum əməkhaqqı 3 dəfədən çox artıb"Maliyyə