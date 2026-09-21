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    МИД Азербайджана поздравил Белиз и Мальту с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 10:24
    МИД Азербайджана поздравил Белиз и Мальту с Национальным днем

    Азербайджан поздравил Белизу с Национальным днем.

    Как передает Report, об этом МИД Азербайджана сообщил в соцсети X.

    "Искренние поздравления народу и правительству Белиза по случаю Национального дня Белиза! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации.

    Кроме того, Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мальту с Национальным днем.

    "Искренние поздравления народу и правительству Республики Мальта по случаю Национального дня Мальты! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации ведомства в X.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Национальный день Белиз Мальта
    Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı milli günləri münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan MFA congratulates Belize and Malta on National Day

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