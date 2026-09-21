МИД Азербайджана поздравил Белиз и Мальту с Национальным днем
- 21 сентября, 2026
- 10:24
Азербайджан поздравил Белизу с Национальным днем.
Как передает Report, об этом МИД Азербайджана сообщил в соцсети X.
"Искренние поздравления народу и правительству Белиза по случаю Национального дня Белиза! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of Belize on the occasion of Belize’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇿@MFABelize pic.twitter.com/8gyLhxw9ZI
Кроме того, Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мальту с Национальным днем.
"Искренние поздравления народу и правительству Республики Мальта по случаю Национального дня Мальты! Счастливого Национального дня!" - говорится в публикации ведомства в X.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Malta on the occasion of Malta’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇲🇹#Malta pic.twitter.com/ibN9PCc3xZ