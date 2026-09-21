Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı milli günləri münasibətilə təbrik edib
- 21 sentyabr, 2026
- 10:12
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Belizi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında yazıb.
"Beliz xalqını və hökumətini Belizin Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of Belize on the occasion of Belize’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇿@MFABelize pic.twitter.com/8gyLhxw9ZI
Azərbaycan XİN həmçinin Maltanı da Milli Günü münasibətilə təbrik edib:
"Malta xalqını və hökumətini Maltanın Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!"
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Malta on the occasion of Malta’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇲🇹#Malta pic.twitter.com/ibN9PCc3xZ