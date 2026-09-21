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    Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:12
    Azərbaycan XİN Beliz və Maltanı milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Belizi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Beliz xalqını və hökumətini Belizin Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan XİN həmçinin Maltanı da Milli Günü münasibətilə təbrik edib:

    "Malta xalqını və hökumətini Maltanın Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!"

    Təbrik Milli Gün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Beliz Malta
    МИД Азербайджана поздравил Белиз и Мальту с Национальным днем
    Azerbaijan MFA congratulates Belize and Malta on National Day

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