МИД Азербайджана поздравил Албанию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Албанию с Днем независимости.

Как сообщает Report, пост об этом размещен на странице внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем Албанию и ее дружественный народ с Днем независимости. С Национальным праздником, Албания!", - говорится в публикации.